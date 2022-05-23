Раніше Віктор Медведчук просив Росію обміняти його на захисників Маріуполя та мирних жителів міста

Кремль заявив, що не збирається обмінювати українських бійців із «Азовсталі» на кума російського воєнного злочинця Владіміра Путіна Віктора Медведчука, бо це є «різна категорія осіб». Про це заявив прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков, повідомляє «Українська правда» з посиланням на російські ЗМІ.

«Медведчук є громадянином України. Він не має відношення до Росії і не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на «Азовсталі», там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань (пропагандистське кліше, яким росіяни називають захисників України – ред.). Це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни», – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що 18 квітня Медведчук звернувся до російського диктатора Владіміра Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням обміняти його на захисників Маріуполя та мирних жителів міста.

Наступного дня Пєсков підтвердив, що відеозвернення Медведчука у Кремлі бачили, але жодної реакції Путіна поки що немає.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив переконання, що у Кремлі «ігнорують цього суб'єкта, який розвів їх на великі гроші, та ще й постійно брехав».

27 квітня Пєсков вже заявляв, що в Кремлі «не йдеться» про обмін Медведчука на бійців із захопленого Росією Маріуполя.

Президент Зеленський під час телеінтерв'ю 21 травня сказав, що полонених з «Азовсталі» «мають обміняти». Але подробиць перемовин з Росією із цього приводу не розповів.

«Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із тими партнерами, які брали на себе відповідальність», – наголосив Зеленський