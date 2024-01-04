Винні шафи Haier – ідеальний вибір для поціновувачів вин

Любите вино? Авжеж! Що може бути краще, ніж після важкого робочого дня повернутись додому, дістати штопор, відкрити пляшку червоного чи білого, налити в гарний келих, сісти в м'яке крісло і зробити кілька ковтків?

Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити цей процес ще комфортнішим завдяки правильному зберіганню вина. Також ви дізнаєтеся, як у цьому допоможуть інноваційні винні шафи Haier.

Секрети правильного зберігання вина

Почнімо з того, як зберігати вино правильно. Червоне найкраще тримати за температури 16-18°C. Для білого ці показники мають бути нижчими – 8-12°C. Якщо ж температура перевищує 21°C, будь-яке вино починає псуватися.

Що стосується часу, то лише 1% вин може зберігатися роками. Понад 90% пляшок необхідно використати протягом року. Ідеально розміщувати пляшки у горизонтальному положенні: так корок постійно контактує з напоєм та запобігає його висиханню.

А тепер найважливіший факт – звичайний холодильник не дуже підходить для зберігання вина. Річ у тому, що низька вологість може негативно вплинути на напій, тож краще спожити його протягом кількох тижнів.

Але що робити, якщо ви мріяли про колекцію вин у себе вдома? У такому разі вам стануть у пригоді холодильники для вина Haier. Про їхні переваги та основні функції розповідаємо далі.

Зони охолодження, що налаштовуються

У винних шафах Haier можна розміщувати від 42 до 247 пляшок. Виробник пропонує варіанти з однією або декількома зонами охолодження, тож ви можете обрати собі той, який підходить саме вам.

Потрібну температуру можна налаштувати на інтуїтивно зрозумілій панелі.

У винних шафах можна розміщувати до 247 пляшок / Фото Haier

Ефективний захист від сонячних променів

Ультрафіолетові (УФ) промені можуть взаємодіяти з органічними сполуками у вині, особливо з танінами та білками, створюючи неприємні запахи та смаки. Холодильники Haier оснащені УФ-фільтром: з ним ви забезпечите ідеальні умови зберігання для вина та зможете довше насолоджуватися його чудовим смаком!

Ще один фільтр, вугільний, дозволяє усунути неприємні запахи всередині винної шафи.

Антивібраційна система

Вино, особливо те, що довго дозріває, є чутливим до вібрацій і коливань. Ці явища можуть впливати на хімічний склад, внутрішні процеси і, зрештою, на смакові характеристики напою.

Антивібраційна система у холодильниках Haier зводить вібрацію та шум до мінімуму, створюючи повну безпеку для пляшок.

Світлодіодне освітлення

Завдяки 3D-діодам, розташованим зверху та з боків, пляшки добре освітлюються. Водночас такі лампи виділяють дуже мало тепла, тож усередині холодильника підтримується необхідна температура.

Холодильники для вина дозволяють зручно організувати простір / Фото Haier

Зручна конструкція

Двері можуть встановлюватися з обох боків, тож ви будете гнучкіші в організації простору. Дерев’яні висувні полиці створюють легкий доступ до пляшок, а завдяки блокуванню дверей навіть найдорожчі та найексклюзивніші сорти вина надійно захищені.

Умови, що імітують виноградники

Запатентована технологія Natural Airflow System імітує умови виноградника. Точні датчики забезпечують спільну роботу вентилятора та компресора, підтримуючи ідеальний рівень вологості 50-70%.

Віддалене керування

Мобільний застосунок hOn, розроблений у співпраці з Vivino, дозволяє відсканувати етикетку пляшки та отримати інформацію про виноградник, сорт винограду та рік виробництва напою. Крім цього, завдяки hOn можна віддалено керувати налаштуваннями винної шафи.

Завдяки застосунку hOn можна віддалено керувати налаштуваннями винної шафи / Фото Haier

Про бренд

Починаючи з 2009 року, Haier залишається незмінним лідером на ринку сучасної побутової техніки, яка відповідає бездоганній якості. Техніка Haier втілює провідні інновації, функціональність та сучасний дизайн, що залишається актуальним протягом багатьох років.