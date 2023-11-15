Унікальні технологічні 3D-холодильники від Haier

Що допомогло Haier увійти до рейтингу Fortune Global 500 та зберігати за собою звання лідеру ринку вже 14 років поспіль? Ще в 1984 році компанія поставила за мету створювати інноваційні та сучасні продукти, які адаптуються до мінливих умов сучасного світу і полегшують клієнтам повсякденне життя.

Один з найпопулярніших продуктів Haier – холодильники 3D. Завдяки низці інноваційних рішень, вони дбайливо піклуються про безпеку та свіжість продуктів, скорочують витрати на електроенергію та спрощують експлуатацію холодильника. У тому числі – через дистанційне управління. Розглянемо ці рішення детальніше.

Зручність використання

В холодильниках Haier кожна деталь продумана так, аби спростити ваше життя: від освітлення усіх куточків холодильникаі морозильної камери (система Daylight) до найтихішого компресора Dual Inverter та технології ізоляції, що зменшує товщину стінок на користь додаткового внутрішнього простору холодильника.

Сьогодні розберемо лише найінноваційніші функції. Наприклад, No Frost запобігає утворенню льоду в морозильній камері, а Fresher Shield захищає заморожені продукти від перепадів температури під час безперервного процесу розморожування інею на стінках холодильника.

Окрема перевага холодильників Haier 3D – економія часу. Функція Instant Cool Zone дозволяє дуже швидко охолоджувати напої. А з мобільним застосунком hOn можна контролювати температуру та налаштовувати функції з будь-якої частини світу.

Холодильники Haier – зручні та практичні

Попри широку варіативність функцій, Haier 3D дозволяє зменшити витрати на електроенергію до 30% завдяки інноваційній конструкції морозильної камери, яка має два окремих відділення з роздільними дверцятами, що сприяє меншій втраті температури й, відповідно, кращому зберіганню продуктів.

Адаптивний потік холодного повітря, недопускання льоду та інею, зручна конструкція шухляд та автоматичне регулювання потужності роботи компресора – не повний список можливостей, на яких заощаджують споживачі.

Ідеальні умови для зберігання продуктів

Деякі фрукти та овочі містять в собі багато води: наприклад, яблука, груші, виноград, огірки, помідори, баклажани тощо. У сухому повітрі вони швидко сохнуть, втрачають вологу, смак і поживні речовини. Однак зона підвищеної вологості Humidity Zone дозволяє зберігати продукти без пересихання і вони залишаються свіжими та корисними значно довше. Повітря у цій зоні постійно циркулює, а рівень вологості підтримуються на рівні 90%.

Загалом, зона Dry Zone – ідеальний варіант, якщо вологості треба не більше 45%. Підходить для тривалого зберігання м’яса, риби, молочних продуктів або делікатесів.

Самостійно налаштовувати температуру можна в спеціальній зоні My Zone. Однак, на відміну від аналогів, де треба вручну обрати температуру від -3°C до +5°C, тут достатньо вибрати тип продуктів для зберігання. Зокрема доступні такі варіанти:

«Фрукти та овочі»;

«Морепродукти»;

«Розморожування»;

«Швидке охолодження»;

«0°C».

У My Zone можна самостійно налаштувати необхідну температуру

Знешкодження до 99,9% бактерій

Холодильники Haier 3D знищують шкідливі бактерії. Допомагає у цьому антибактеріальна система ABTⓇз технологією фотокаталізу, відзначена сертифікатом німецького дослідного інституту VDE.

ABTⓇ використовує ультрафіолетове світло для активації діоксиду титану (TiO2) і виділення електронів, що знищують бактерії.

Маючи більш ніж 160 представництв у світі та продажі в понад 200 ринках, Haier не просто виготовляє продукцію – він визначає стандарти якості та інновацій у сфері побутової техніки.