Інцидент стався у селищі Солотвин

Жителя Івано-Франківського району підозрюють у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Прикарпатцю загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 9 жовтня, інцидент стався 27 вересня під час реабілітаційної відпустки військового на Прикарпатті.

Підозрюваний завітав в гості до родичів, які проживають у селищі Солотвин. В родині виховується 15-річна дівчинка з інвалідністю. Через ДЦП дитина не може самостійно пересуватися та потребує постійного стороннього догляду.

Коли мати дівчини вийшла на подвір’я, чоловік залишився з неповнолітньою наодинці і запропонував їй вступити з ним в інтимну близькість.

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«Отримавши відмову, він скористався фізичною перевагою та безпорадним станом дівчини й вчинив насильницькі дії сексуального характеру без проникнення в тіло. Потерпіла розповіла про все матері. Жінка одразу звернулася до правоохоронців», – розповіли у прокуратурі.

Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. За сексуальне насильство над неповнолітньою (ч. 3 ст. 153 КК України) йому загрожує від п’яти до семи років ув’язнення.