Пожежу на інфраструктурному об'єкті ліквідували

Під час атаки вночі 26 вересня росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті. Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок обстрілу центральна частина Івано-Франківська залишилася без світла.

Повітряна тривога на Прикарпатті розпочалася о 3:15 і тривала до 4:13. Внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Під час повітряної тривоги Прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби», – написала Світлана Онищук у Facebook.

Згодом у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області сказали, що ліквідували пожежу.

«Внаслідок події загиблих і травмованих немає. Вкотре закликаємо жителів області не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу», – зазначили у ДСНС.

Внаслідок атаки РФ в Івано-Франківську не працює одна з підстанцій, яка живить центр міста, розповів в ефірі радіо «Західний полюс» мер Руслан Марцінків.

«Сьогодні частина тролейбусних маршрутів не працюватиме, ми додамо автобусів, щоб люди могли добиратися. У деяких школах теж буде проблема зі світлом мінімум добу. Тому будуть проблеми з харчуванням, та ми постараємося влаштувати довози», – сказав Руслан Марцінків.

За інформацією Прикарпаттяобленерго, наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська: вулиці Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та частина прилеглих.

У повітряному командуванні «Захід» заявили, що вночі 26 вересня РФ атакувала Прикарпаття ударними БПЛА. Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби в Івано-Франківській і Хмельницькій областях знищили усі ворожі повітряні цілі – 7 «Shahed-136/131».

P.S. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що енергопостачання у центральній частині Івано-Франківська відновили. За інформацією Прикарпаттяобленерго, станом на 13:00 26 вересня 1 тис. мешканців, що проживають на околиці обласного центру, залишаються без світла.