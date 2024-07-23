Внаслідок російського удару на Донеччині загинули двоє людей

У вівторок, 23 липня, російські окупанти атакували місто Лиман Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

За даними слідчих, росіяни атакували місто о 17:20, попередньо, використавши для цього ракети «Іскандер». Російські ракети вдарили по житловому кварталу, внаслідок чого загинули двоє місцевих жителів 58 та 66 років.

Крім того, внаслідок удару троє місцевих жителів – жінки 50 і 74 років та 51-річний чоловік – отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Також, за даними прокуратури, російські окупанти FPV-дроном атакували Новогродську ОТГ. Внаслідок атаки травмувались троє цивільних віком від 49 до 68 років. Крім того, пошкоджень зазнали близько 15 житлових будинків й автомобіль.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, російські військові двома авіабомбами атакували Мирноград Донецької області. Окупанти влучили у зупинку громадського транспорту та адміністративну будівлю. Внаслідок атаки загинули четверо людей.