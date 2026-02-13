Внаслідок удару по Краматорську загинули троє братів, їхня мати та бабуся поранені
Росіяни атакували житловий сектор Краматорська
До теми
Увечері 12 лютого росіяни завдали удару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки знищений приватний будинок, загинули троє братів, повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Росіяни атакували Краматорськ близько 21:15 12 лютого. Удар припав по житловому сектору. Тип зброї, якою атакували Краматорськ, уточнюється.
«В результаті прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їх 8-річний брат», – повідомили у пресслужбі прокуратури.
Їхня 43-річна мати та 65-річна бабуся зазнали мінно-вибухових травм та забоїв. Також їм діагностували контузію. Постраждалим жінкам надали кваліфіковану медичну допомогу.
За фактом обстрілу прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (скоєння воєнного злочину).
Нагадаємо, 4 лютого росіяни завдали удару по ринку в Дружківці касетними снарядами та авіабомбами. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 15 зазнали поранень.