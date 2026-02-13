Внаслідок атаки знищений приватний будинок

Увечері 12 лютого росіяни завдали удару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки знищений приватний будинок, загинули троє братів, повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Росіяни атакували Краматорськ близько 21:15 12 лютого. Удар припав по житловому сектору. Тип зброї, якою атакували Краматорськ, уточнюється.

«В результаті прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їх 8-річний брат», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Їхня 43-річна мати та 65-річна бабуся зазнали мінно-вибухових травм та забоїв. Також їм діагностували контузію. Постраждалим жінкам надали кваліфіковану медичну допомогу.

За фактом обстрілу прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (скоєння воєнного злочину).

Нагадаємо, 4 лютого росіяни завдали удару по ринку в Дружківці касетними снарядами та авіабомбами. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 15 зазнали поранень.