Вночі львівські патрульні затримали закладчика наркотиків

У 37-річного чоловіка виявили п'ять згортків

У Львові патрульні виявили закладчика наркотиків. У ніч на четвер, 19 березня, під час патрулювання на вул. Генерала Чупринки поліцейські звернули увагу на чоловіка, який поводився підозріло, фотографував різні місця довкола себе. Помітивши службовий автомобіль, чоловік намагався втекти. Патрульні зупинили його для перевірки.

«Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 37-річного чоловіка 5 поліетиленових розфасованих згортків із невідомим вмістом. Зі слів затриманого, це наркотичний препарат «солі». Також, він розповів патрульним, що займається розповсюдженням наркотичних речовин», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Фото патрульної поліції Львівщини

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції. В присутності свідків вилучили пакети, які чоловік мав із собою, а також на вул. Бойчука виявили ще 5 згортків, які він заховав там раніше.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів вчинених повторно) ККУ.