У ніч на середу, 10 липня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили один Shahed.

«За попередньою інформацією, без наслідків. Дякую нашим ЗСУ, що тримають небо над нами», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 01:29 до 03:35. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М», чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 безпілотників типу Shahed. Сили ППО збили 14 ударних дронів в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.