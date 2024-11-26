У ніч на вівторок, 26 листопада, російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, залучивши найбільшу кількість безпілотників від початку повномасштабної війни. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили шість безпілотників типу Shahed.

«Місця падіння уламків встановлюються. Станом на цю годину інформація щодо загиблих, травмованих та руйнувань не надходила», – написав у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили 25 листопада о 23:25 і тривала вона до 06:47 наступного дня. Загалом росіяни випустили по Україні 192 повітряні цілі – чотири балістичні ракети та 188 ударних безпілотників. ППО збила 76 безпілотників у 17 областях України.