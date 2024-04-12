У ніч на п’ятницю, 12 квітня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили два безпілотники типу Shahed.

«Внаслідок атаки маємо два пошкоджених приватних будинки. Працюють усі відповідні служби. Наразі інформація про загиблих чи травмованих не надходила», – повідомив у Facebook перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 02:00 до 05:29. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни атакували Україну 17 ударними БпЛА типу Shahed і керованою авіаційною ракетою Х-59. Сили ППО збили 16 російських дронів у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.