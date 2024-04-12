У ніч на 12 квітня росіяни знову атакували територію України дронами Shahed. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних безпілотників у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Дякую за бойову роботу.

До слова, раніше повідомлялося, що українські фахівці вважають, що деякі дрони Shahed, які запускає Росія, можуть мати посилену бойову частину. Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики, гучніші або тихіші.

Окрім того, російська армія навмисно запускає безпілотники за маршрутами, які пролягають через густозаселені населені пункти.