Вночі поблизу Львова патрульні зупинили водія у стані наркотичного сп’яніння

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 09:406780

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Вночі поблизу Львова патрульні зупинили водія у стані наркотичного сп’яніння
фото прес-служби патрульної поліції Львівської області
У нетверезого порушника ПДР працівники поліції виявили згортки з наркотиками

В ніч на четвер, 18 січня, під час патрулювання дороги Київ – Чоп поблизу села Гамаліївка Пустомитівського району патрульні зупинили водія, що перебував у стані наркотичного сп’яніння та порушував правила дорожнього руху. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області.

Близько 02:30 екіпаж патрульних помітив автомобіль BMW, який перетнув подвійну суцільну смугу. Транспортний засіб зупинили, водій поводився підозріло – він нервував та мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. При поверхневій перевірці у 19-річного юнака виявили два пакети з підозрілою речовиною.

На місце події викликали слідчих Пустомитівського відділу поліції. Залучивши понятих, слідчий продовжив огляд водія та транспортного засобу. Відтак в автомобілі порушника виявили два пакети з речовиною зеленого кольору рослинного походження, схожою на коноплю, та 20 згортків з порошком білого кольору, схожим на амфетамін.

В автомобіля також був відсутній VIN-код. Патрульні винесли об’єднану постанову за відсутність усіх необхідних документів та порушення правил дорожнього руху, а також склали протокол за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння та протокол затримання. Порушника передали слідчим.

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