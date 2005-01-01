Львівська поліція повідомила про спалення 35 кг наркотиків

Поліція двічі на рік спалює наркотичні речовини, які були вилучені з незаконного обігу

У середу, 17 січня, львівська поліція знищила близько 35 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.

Правоохоронці спалили наркотичні засоби, які були вилучені з незаконного обігу, зокрема й такі «важкі» наркотики як героїн, кокаїн, амфетамін, метадон, а також сильнодіючі та отруйні лікарські засоби. У вогні згоріло близько 35 кілограмів рослинних та синтетичних наркозасобів, які були речовими доказами у 223 кримінальних провадженнях.

За словами Максима Гука, заступника начальника Управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції Львівщини, вартість спалених наркотичних речовин на «чорному» ринку становить більше мільйона гривень.

Зазначимо, що поліція двічі на рік спалює наркотичні речовини, які були вилучені з незаконного обігу, на підставі рішень судів, що набрали чинності.