Водій Audi збив прикордонника, який здійснював перевірку іншого авто

У вівторок вранці, 7 листопада, у Берегівському районі на Закарпатті 34-річний водій Audi збив 21-річного прикордонника, який стояв на блокпосту. У результаті постраждалого госпіталізували з важкими травмами. Винуватця аварії вже затримала поліція.

Як розповіли в поліції Закарпатської області, аварія сталася на блокпосту у селі Яноші. 34-річний житель міста Рахів на автомобілі Audi здійснював маневр обгону іншого автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги.

Як видно з оприлюднених поліцією фото, від удару прикордонника відкинуло на лобове скло та дах авто. Військовослужбовця з численними травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Водій Audi важко травмував прикордонника (фото поліції)

Поліцейські перевірили водія Audi на стан сп’яніння – за кермом він був тверезий. Слідчі затримали його та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керування до трьох років.