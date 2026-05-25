Смертельна аварія сталася ввечері 24 травня на вулиці Соборній

У Рівному на вулиці Соборній сталася смертельна ДТП. Водій Audi збив 20-річного чоловіка, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора. Про це у неділю, 25 травня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія трапилася 24 травня близько 23:50 у центрі міста. За даними слідства, 29-річний мешканець села Дядьковичі, який керував автомобілем Audi, збив пішохода, який переходив дорогу на червоне світло.

Пошкоджений внаслідок зіткнення автомобіль (фото поліції)

Від отриманих травм 20-річний чоловік загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють його місце проживання.

За результатами освідування водій легковика був тверезим.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.