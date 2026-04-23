У селі Галина Воля Ковельського району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Peugeot на власному подвір’ї переїхав чотирирічного сина. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Аварія трапилася 21 квітня близько 19:30. За даними слідства, чоловік почав рух автомобілем Peugeot із напівпричепом та збив чотирирічного сина. Хлопчик від отриманих травм помер у «швидкій».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Розслідування триває. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Додамо, що днями у селі Слобідка-Гуменецька Хмельницької області сталася схожа ДТП. 34-річна водійка автомобіля «ВАЗ 21093», рухаючись заднім ходом, збила шестирічного сина. Хлопчик наразі перебуває у реанімації.