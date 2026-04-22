Аварія сталася вранці 21 квітня у селі Слобідка-Гуменецька

У Камʼянець-Поділському районі водійка автомобіля ВАЗ збила шестирічного сина. Хлопчик перебуває у реанімації. Про це у середу, 22 квітня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 21 квітня близько 10:40 у селі Слобідка-Гуменецька. За даними слідства, 34-річна місцева жителька, рухаючись автомобілем «ВАЗ 21093» заднім ходом, наїхала на свого шестирічного сина.

Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Камʼянець-Подільської міської дитячої лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Розслідування триває. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Додамо, що 21 квітня на Хмельниччині до 9 років тюрми засудили водія BMW X5, який пʼяним сів за кермо та збив на смерть 17-річного велосипедиста. Аварія сталася 18 січня 2026 року в селищі Понінка Шепетівського району.