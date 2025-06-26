Водій їхав з більшою швидкістю, а ніж дозволено

На Тернопільщині 60-річний водій уник покарання за наїзд на двох дітей в Кременці на тротуарі. В результаті ДТП одна з дівчат отримала важку травму голови, численних травм хребців та ребер. В суді чоловік визнав свою провину і додав, що за лікування дитини вже відшкодував майже 500 тис. грн.

Аварія з наїздом на двох неповнолітніх сталася вранці 22 грудня 2024 року на центральній вулиці Кременця. Як з’ясували правоохоронці, 60-річний водій автомобіля Dodge Caliber перевищив дозволену швидкість в місті, не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив двох дітей. Одній потерплій – 9 років, іншій – 14. Старша дівчинка отримала важкі травми. За інформацією з вироку Кременецького районного суду від 12 червня, внаслідок ДТП потерпіла отримала відкриту проникаючу черепно-мозкову травму у виді численних переломів кісток склепіння, основи та лицевого черепа з ушкодженням твердої мозкової оболонки. Окрім того, в дитини діагностували закриту травму шиї та грудної клітки у виді переломів поперечних відростків хребців та численних переломів ребер і кісток тазу.

В суді обвинувачений Юрій Алєксєєв визнав свою вину повністю та пояснив, що він має 3 групу інвалідності та є пенсіонером. На лікування потерпілої заплатив 482 тис. грн та не відмовляється здійснювати оплату в майбутньому, якщо дитина потребуватиме лікування. Чоловік просив не карати суворо.

В суді також заслухали матір дівчини. Жінка теж просила не карати суворо обвинуваченого, оскільки він не відмовився допомагати у лікуванні її доньки. Окрім того, дитина отримала інвалідність та планується ще одна операція, на що потрібні гроші.

Суддя Кременецького районного суду Галина Білосевич визнала Юрія Алєксєєва винним в ДТП, призначила йому чотири роки ув’язнення. Однак потім звільнила від відбування основного покарання, застосувавши до нього однорічний умовний термін. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу в термін 30 днів.