Аварія сталася у Калуші 15 квітня 2024 року

Калуський міськрайонний суд визнав уродженця Тернопільщини Андрія Думу винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув пасажир обвинуваченого, водієві призначили 3,5 роки ув’язнення і зобов’язали компенсувати родині загиблого 653 тис. грн.

Вирок винесли 14 квітня. Йдеться про аварію, яка сталася у Калуші у квітні 2024 року. 38-річний Андрій Дума на Volkswagen Golf, виїхав на обочину і зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок ДТП троє пасажирів Volkswagen отримали травми, один із них помер у лікарні.

У судовому засіданні Андрій Дума визнав вину частково та пояснив, що виїхав на зустрічну смугу, бо об’їжджав перешкоду і зазначив, що їхав не більше 60 км/год. Водій сказав, що буде по можливості компенсовувати родині загиблого витрати на лікування та поховання, натомість зауважив, що не має грошей для відшкодування моральної шкоди.

Дружина загиблого розповіла, що обвинувачений тільки одного разу приніс у лікарню 20 тис. грн на лікування потерпілого, наполягла на його суворому покаранні у виді 8 років позбавлення волі та подала цивільний позов на відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 141 тис. грн та моральної – у розмірі 1 млн грн.

Суд заслухав покази свідків аварії, вивчив протоколи слідчого експерименту та врахував, що водій фактично не визнав своєї вини у вчиненні злочину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Сухарник визнала Андрія Думу винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, призначила 3,5 роки ув’язнення і зобов’язала компенсувати родині загиблого 653 тис. грн завданої матеріальної та моральної шкоди, а також витрат на правничу допомогу. На вирок можуть подати апеляцію.