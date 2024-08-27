Луцький міськрайонний суд виніс вирок Андрію Борисову за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 22 серпня, взимку 2024 року Андрій Борисов пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 14 січня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Андрій Борисов свою вину не визнав. Стверджував, що ВЛК визнала його здоровим без проведення необхідного огляду. Крім того, його нібито змушували підписати заяву про бажання воювати добровольцем, після чого він вирішив звернутися до адвоката. За словами обвинуваченого, військового квитка він не має, оскільки у 2007-2011 роках був комісований, втім попри це співробітники ТЦК вручили повістку. Просив суд постановити виправдувальний вирок щодо нього.

Згідно з матеріалами судової справи, отримана обвинуваченим травма у 2012 році не є підставою для відстрочки.

«Доказів, які б стверджували протилежне ні обвинуваченим, ні його захисником не надано», – йдеться у повідомленні.

Суддя Алла Полюшко визнала Андрія Борисова винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.