Ратнівський районний суд виніс вирок Петру Д. за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 5 серпня, влітку 2023 року Петро Д. пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 31 серпня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Петро Д. свою вину визнав і розкаявся. Зазначив, що 31 серпня не прийшов за вказаною у повістці адресою, бо «можливо, запізнився на автобус чи боявся служби в ЗСУ». Обвинувачений також розповів, що з початку 2000 року він хворіє гепатитом, проте не проходить лікування через відсутність грошей. Із рішенням ВЛК про придатність до військової служби погодився, його не оскаржував.

Згідно з матеріалами судової справи, у волинянина діагностований хронічний персистуючий гепатит (ред. – характеризується слабовираженим запальним процесом тканини печінки) у стадії ремісії, який не є підставою для відстрочки.

Суддя Оксана Свистун визнала Петра Д. винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.