Злочин стався вночі 23 березня в аптеці «Мед-сервіс» у Володимирі

Володимир-Волинський міський суд виніс вирок 24-річній Діані Клімарчук за нанесення тяжких тілесних ушкоджень фармацевтці. Обвинувачена під наркотиками розбила двері аптеки й напала на потерпілу – вона била її кулаками, вогнегасником і порізала обличчя склом. За скоєне зловмисниці призначили три роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку від 11 листопада, злочин стався 23 березня 2024 року. Близько 00:30 Діана Клімарчук розбила двері цілодобової аптеки «Мед-сервіс» на вулиці Ковельській у місті Володимир, після чого напала на фармацевтку. За даними слідства, обвинувачена перебувала у стані наркотичного спʼяніння. Вона нанесла потерпілій пʼять ударів кулаками у голову й тулуб, три удари вогнегасником у різні ділянки голови, крім того, взяла уламок скла від розбитих нею ж дверей і порізала ним руки та обличчя працівниці аптеки. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, травматичної ампутації завитка та частини хряща лівого вуха, краєвих переломів відростків 5-7 грудних хребців, різаних ран щоки та скронево-нижньощелепної ділянки, а також непоправного знівечення обличчя.

Діана Клімарчук розкаялась у вчиненому. Водночас потерпіла просила не позбавляти обвинувачену волі, оскільки та добровільно повністю відшкодувала моральну та майнову шкоду.

Суддя Андрій Каліщук визнав Діану Клімарчук винною за ч. 1 ст. 121 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки умовного терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.