Президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення заочного засудження, який насамперед стосуватиметься підозрюваних у злочинах проти учасників Революції Гідності, що втекли з України. Відповідний законопроект підримала Верховна Рада ще 27 квітня.

«Документ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України», ­– йдеться на сайті ОП у вівторок, 11 травня.

Підписаний президентом документ дозволяє заочно засуджувати без оголошення у міжнародний розшук Інтерполу або міждержавний розшук по країнам СНД. Закон вносить зміни до КПК, зокрема, в частині визначення підстав для оголошення розшуку підозрюваного. Зокрема:

якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме; якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного. На сайті Офісу президента зазначено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.