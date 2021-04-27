Рада спростила процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок, 27 квітня, підтримала в другому читанні та в цілому законопроект 2164, який спрощує процедуру заочного засудження. Насамперед він стосуватиметься підозрюваних у злочинах проти учасників Революції Гідності осіб, які втекли з України. Підтримали законопроект 258 нардепів.

Ініціатори законопроекту переконують, що його метою є забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою уникнення кримінальної відповідальності тих, хто виїхав чи перебуває в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України.

Зауважимо, що в діючому Кримінально процесуальному кодексі спеціальне досудове розслідування прив’язане до оголошення людини в міжнародний розшук, що робить органи досудового розслідування і прокурора залежним від того, чи виставить Інтерпол так звану «червону картку». Суди як правило відмовляють у здійсненні спеціального досудового розслідування, тому неможливо довести провину і притягти до відповідальності осіб, які вчинили злочини і переховуються за кордоном.

Натомість ухвалений сьогодні документ дозволяє заочно засуджувати без оголошення у міжнародний розшук Інтерполу або міждержавний розшук по країнам СНД. Закон вносить зміни до КПК, зокрема, в частині визначення підстав для оголошення розшуку підозрюваного. Зокрема:

якщо «місцезнаходження підозрюваного невідоме»;

якщо «підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України».

Також законопроект передбачає можливість розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного/обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук на основі вищенаведених підстав.

Проект закону також визначає підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;

винесення постанови про оголошення підозрюваного/обвинуваченого у розшук.

Згідно з документом, у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного/обвинуваченого, оголошеного у розшук, строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що ухвалення законопроекту №2164, серед іншого, дасть змогу направити до суду 8 тис. справ відносно дезертирів, слідство у яких тимчасово зупинене. Серед фігурантів – українські військовослужбовці, які після окупації Росією Криму не вийшли з півострова, а також військові, які не вийшли з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.