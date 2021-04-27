Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему впроваджуватимуть поетапно

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок, 27 квітня, підтримала в другому читанні та в цілому проект з техніко-юридичними правками закону про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Законопроект підтримали 261 нардеп.

Автори проект закону №3985 очікують, що його ухвалення підвищить ефективність діяльності суддів та судів та робитиме звернення до судів доступнішим для українців. Цю систему очікують впровадити протягом декількох років «за наявності достатнього фінансування».

«Основною метою прийняття законопроекту є забезпечення початку функціонування окремих модулів (підсистем) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», – йдеться у пояснювальній записці.

Система має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.

Очікується, що після введення в дію підсистеми ЄСІТС «Електронний суд» у суду буде можливість в електронному вигляді направляти сторонам документи, що дозволить економити кошти держави та учасників справ.

У пояснювальній записці зазначається, що «ЄСІТС є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію визначених законодавством процесів діяльності, включаючи документообіг, розгляд судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС».

Автори запевняють, що ЄСІТС створювали для формування єдиного інфопростору для органів системи правосуддя, обміну інформацією, забезпечення прозорості та відкритості роботи системи правосуддя, прискорення розгляду судових справ, оцифрування архівів тощо.

Забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюється поетапно. Окремі підсистеми чи модулі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають функціонувати за кожним етапом через 30 днів з дня опублікування оголошення Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми чи модуля Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Також підвищується роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

ЄСІТС покликана стати інструментом підвищення ефективності діяльності судових органів шляхом впровадження сучасних технологій у їхню повсякденну діяльність, який забезпечуватиме функціонування у режимі реального часу.