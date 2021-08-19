Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус різко розкритикував плани США розпочати вводити третю дозу вакцини від коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє The Guardian.

Посадовець нагадав, що бідні країни прищепили менш ніж 2% населення. В той час як багаті країни, в тому числі США, планують вже ревакцинувати населення. Гебрейесус закликав до «тимчасового мораторію» на ревакцинацію у всьому світі.

«Несправедливість щодо вакцин – ганьба для всього людства, й якщо ми не будемо боротися з нею разом, ми продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки, хоча вона може закінчитися за лічені місяці», – заявив Гебрейесус.

Керівник ВООЗ наголосив, що 75% всіх введених у світі вакцин від коронавірусу припадають всього на 10 країн. Влада США раніше озвучила плани з 20 вересня почати вводити третю дозу вакцини тим, хто більше восьми місяців тому прищепився препаратами від Pfizer або Moderna.

Президент США Джо Байден заявив, що в країні почалася епідемія серед тих, хто не прищепився від коронавірусу Covid-19. Але Байден нагадав, що більшість госпіталізацій і смертей припадає на тих, хто ще не зробив щеплення. Він також зазначив, що США прискорюються темпи вакцинації від Covid-19.