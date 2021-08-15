Уряд Китаю уклав таємну угоду з ВООЗ щодо характеру розслідування Міжнародної групи вчених про походження коронавірусу, що викликає захворювання Covid-19. Про це повідомляє The Sunday Times.

Як стверджують джерела газети, домовленості між ВООЗ і китайською владою стосувалися того, що експерти організації, які в ході розслідування походження нового коронавірусу приїжджали в січні і лютому поточного року в Китай, будуть вивчати виключно версію про його природне виникнення, не розглядаючи теорію про лабораторний витік.

Це було викликано тим, що китайська влада залишилася незадоволеною жорсткою критикою на свою адресу за повільність дій при боротьбі з епідемією і неготовність надавати необхідні відомості міжнародній науковій спільноті.

Видання нагадало, що тоді керівництво ВООЗ випустило рекомендацію відмовитися від поїздок в ті райони країни, де виявлено захворювання, в результаті чого, за оцінкою ряду експертів, китайська економіка недорахувалася близько 6 млрд доларів.

На цьому тлі Пекін очолив зусилля групи держав з проведення внутрішньої реформи ВООЗ, спрямованої на обмеження повноважень гендиректора організації, в тому числі в питанні рекомендацій щодо відвідувань тієї чи іншої країни.

За версією The Sunday Times, дана угода стала черговим прикладом прокитайської спрямованості ВООЗ. Пекін став цілеспрямовано нарощувати свій вплив у ВООЗ з часів спалаху важкого гострого респіраторного синдрому (SARS, також відомий як атипова пневмонія), що сталася у 2002-2003 роках в Китаї.

Загалом вчені визначили ймовірні сценарії виникнення коронавірусу та перерахували їх у звіті в порядку ймовірності. Перше місце в списку зайняв шлях передачі коронавірусу від кажанів до людини через проміжну тварину. Саме цей варіант розглядався як основний ще від самого початку пандемії.

Також «можливим», але «малоймовірним» експерти ВООЗ назвали шлях передачі коронавірусу людині через харчові продукти та «холодовий ланцюг». Окрім того, експерти ВООЗ вважають малоймовірним варіант походження коронавірусної хвороби Covid-19 з лабораторії у китайському місті Ухань.

У ВООЗ запропонували подальші дослідження усіх чотирьох сценаріїв, крім гіпотези про витік вірусу з лабораторії. У звіті ВООЗ досі немає остаточної відповіді на питання, чи почався спалах коронавірусу на ринку морепродуктів в Ухані, де в грудні 2019 року виявили одні з перших випадків захворювання.