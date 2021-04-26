Верховна Рада України цього тижня крім чергових збереться на ще щонайменше два позачергові засідання. Про відповідну ініціативу депутатів повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як розповів Разумков на погоджувальній раді, нардепи планують розглянути 14 питань, серед яких розгляд поправок до земельних законів – з понад 3000 їх лишилося близько 860. Разумков заявив, що парламент цього тижня може остаточно ухвалити закон для завершення земельної реформи.

«Можуть бути додаткові ініціативи щодо позачергових засідань, але станом на сьогодні фракції не зверталися за підписними листами», – додав спікер.

Між черговим і позачерговим засіданням, як і раніше, буде годинна перерва для кварцування залу.

Водночас рішення про позачергові засідання поки не підписані.

Своєю чергою, віце-спікера парламенту Олена Кондратюк зазначила, що на одному з позачергових мають розглянути кандидатуру нового очільника Міністерства енергетики.

«Досі уряд чітко не сформулював відмову від російського ядерного палива, не пояснив, що ми будемо робити з відходами АЕС і розвитком галузі. Кажуть, що в черговий раз монобільшість буде збирати позачергову сесію для того, щоб обрати керівника міністерства. Хотілося б, щоб керівником міністерства бачити на цю посаду фахового претендента з чітким планом дій, якого знають у енергетичних колах України», – заявила вона.

Парламентарі, зокрема, планують внести зміни до законів «Про державний бюджет на 2021 рік» щодо збільшення видатків місцевих і апеляційних судів, «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання питань проходження служби у Службі судової охорони, а також до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

У той же час народний депутат Ярослав Железняк («Голос») повідомив у Telegram, що депутати можуть зібратися зразу на чотири засідання. На одному з них, зокрема, мають голосувати за нового міністра енергетики. Основним кандидатом є нинішній віце-президент «Енергоатому» Герман Галущенко.

Також стало відомо, що пленарне засідання Верховної Ради в п'ятницю 30 квітня можуть скасувати. Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів. Про це розповів перший замісник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.

«Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоби п'ятницю зробити днем роботи в комітетах та на округах, можливо хтось уже буде відправлятися працювати з громадами. Дійсно, багато питань піднакопичилось. Відповідний проект постанови ми сьогодні запропонуємо на одну з позачергових сесій, мабуть, ту, яка буде в четвер», – зазначив нардеп.