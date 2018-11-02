Вселенський патріархат не згоден з УПЦ КП щодо назви православної церкви в Україні

Архієрей Константинопольського патріархату каже, що церква належить Христові, а не якійсь нації

У Вселенському патріархаті дотримуються думки, що майбутня українська автокефальна церква буде називатися «Православна церква в Україні», а не «Українська православна церква», як про це говорили в Українській православній церкві Київського патріархату, заявив архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Тельміський Іов.

Раніше речник Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Євстратій Зоря заявляв, що нова церква буде називатися «Українською православною церквою», і що нібито це відповідає позиції Константинополя.

Однак архієпископ Тельміський Іов в інтерв’ю BBC Україна повідомив, що така назва неправильна і вважається «релігійним націоналізмом». За його словами, в грецькій мові [офіційній мові Вселенського патріархату] назви церков звучать як «Православна церква в Греції», «Православна церква в Сербії» і так далі.

«Не “Українська православна церква”, тому що церква єдина ... Вона належить Христові, а не якійсь нації чи державі», – сказав він.

«Слов’янські назви – Болгарська, Сербська або Російська православна церква – вживаються неправильно і вказують на етнофілетизм, тобто релігійний націоналізм», – пояснив представник Константинополя.

Нагадаємо, предстоятель УПЦ КП Філарет раніше заявив про готовність очолити помісну Українську православну церкву. Але щоб така церква утворилася і отримала автокефалію, необхідно провести об’єднавчий собор за участю представників усіх українських православних церков. Таким є рішення Вселенського патріархату. Разом з тим, між главою Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарієм і Філаретом виникли суперечки з приводу об’єднавчого собору, через що утворення єдиної помісної православної церкви в Україні і надання їй автокефалії може затягнутися.