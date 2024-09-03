Чи варто встановлювати газобалонне обладнання на автомобіль: переваги та недоліки
Пропан-бутан значно дешевший від бензину
З підвищенням цін на паливо експлуатація авто стала більш затратною. Одним із варіантів вирішення такої проблеми є встановлення на автомобіль газобалонного обладнання (ГБО) з використанням зрідженого газу. Пропан-бутан значно дешевший від бензину. Однак перед тим, як ухвалити рішення, потрібно порівняти та зважити всі переваги та недоліки, пише MesterGBO.
Переваги газобалонного обладнання:
- економічність – на одній заправці можна подолати до двох разів довший шлях, в залежності від об’єму встановленого балона;
- збільшується моторесурс двигуна;
- зменшується навантаженість циліндро-поршневої групи;
- газове паливо не змиває масло зі стінок циліндра та не утворює накип, тому масло залишається чистим навіть після 15 тис. км;
- екологічно чистіший вид палива – рівень шкідливих токсичних речовин (чадного газу, діоксиду азоту та вуглецю) скорочується на 20-25%;
- гібридний автомобіль – якщо газ закінчується, що є можливість переключитись на інший вид палива і продовжити експлуатацію авто.
Недоліки газобалонного обладнання:
- зменшення простору багажного відділення;
- збільшення маси автомобіля, в середньому газобалонне обладнання додає масу від 60 до 140 кг (найчастіше це залежить від об’єму балона);
- плановий технічний огляд газової системи – додатково потрібно проводити обслуговування ГБО, щоб зберегти її працездатність максимально довго;
- на зимовий та літній період змінюється співвідношення пропана і бутана такі зміни суміші двох газів вимагають регулярно ( 2 рази на рік ) регулювати газову систему.
Коли вигідно переобладнувати машину під газ:
- якщо автомобілем користуєтесь активно – устаткування на машині, що тижнями стоїть у гаражі, окупиться не швидко;
- якщо ви не плануєте в найближчі три роки міняти транспортний засіб;
- час гарантійного обслуговування вашого авто вже минув, адже переобладнання анулює гарантійні зобов'язання виробника;
- двигун витрачає більше 10 л бензину на 100 км.
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