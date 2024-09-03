Пропан-бутан значно дешевший від бензину

З підвищенням цін на паливо експлуатація авто стала більш затратною. Одним із варіантів вирішення такої проблеми є встановлення на автомобіль газобалонного обладнання (ГБО) з використанням зрідженого газу. Пропан-бутан значно дешевший від бензину. Однак перед тим, як ухвалити рішення, потрібно порівняти та зважити всі переваги та недоліки, пише MesterGBO.

Переваги газобалонного обладнання:

економічність – на одній заправці можна подолати до двох разів довший шлях, в залежності від об’єму встановленого балона;

збільшується моторесурс двигуна;

зменшується навантаженість циліндро-поршневої групи;

газове паливо не змиває масло зі стінок циліндра та не утворює накип, тому масло залишається чистим навіть після 15 тис. км;

екологічно чистіший вид палива – рівень шкідливих токсичних речовин (чадного газу, діоксиду азоту та вуглецю) скорочується на 20-25%;

гібридний автомобіль – якщо газ закінчується, що є можливість переключитись на інший вид палива і продовжити експлуатацію авто.

Недоліки газобалонного обладнання:

зменшення простору багажного відділення;

збільшення маси автомобіля, в середньому газобалонне обладнання додає масу від 60 до 140 кг (найчастіше це залежить від об’єму балона);

плановий технічний огляд газової системи – додатково потрібно проводити обслуговування ГБО, щоб зберегти її працездатність максимально довго;

на зимовий та літній період змінюється співвідношення пропана і бутана такі зміни суміші двох газів вимагають регулярно ( 2 рази на рік ) регулювати газову систему.

Коли вигідно переобладнувати машину під газ: