Осінь може бути небезпечною для автомобілістів через дощі та опале листя

Осінь може бути небезпечною для автомобілістів порою року через дощі та опале листя. Тож за кермом в цей час треба бути особливо обережним. ТСН.Авто зібрало девʼять порад, як безпечно та правильно їздити за кермом автомобіля в цю пору року. Опале листя на дорозі може значно погіршити зчеплення автомобіля, тому такі ділянки потрібно проїжджати дуже обережно, і без різкого гальмування. Також автомобіль може почати ковзати у перші хвилини випадання дощу, тому що на дорозі утворюється водяна плівка. У цих випадках теж не варто робити різкі маневри та гальмування. Останнє треба робити плавно і повільно. Через падіння температури до 0 градусів та великої вологості на асфальті може з'явитися тонкий шар льоду, який тяжко побачити, тому якщо ви помітили такі погодні умови, будьте обережні. Особливо уважним варто бути в потоці машин. На слизькій дорозі потрібно дотримуватися достатньої відстані між автомобілем попереду, щоб встигнути загальмувати. На мокрому асфальті радять сповільнюватися під час входження у поворот. Особливо обережним треба бути на сліпих ділянках та незнайомій дорозі. Щоб не втратити контроль, перед калюжею варто зменшити швидкість, щоб колеса добре зчепилися з дорожнім покриттям під час потрапляння у воду. До морозів та снігопадів варто ще поїздити на літній гумі, тому що вона має спеціальні водовідвідні канали. Не забувайте про протитуманні фари, промені яких покращують видимість під час поганої погоди. Варто бути особливо обережним у вечірню пору. Вже о 18:00 може бути темно, а в цю годину люди повертаються з роботи додому, тому на вулицях може бути дуже жвавий та хаотичний рух. Нагадаємо, що в населених пунктах діє обмеження швидкості 50 км/год. Перед початком поїздки перевіряйте прогноз погоди, але і будьте готові до різкої зміни погодних умов.

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