Як безпечно водити автомобіль восени: корисні поради
Осінь може бути небезпечною для автомобілістів через дощі та опале листя
Осінь може бути небезпечною для автомобілістів порою року через дощі та опале листя. Тож за кермом в цей час треба бути особливо обережним. ТСН.Авто зібрало девʼять порад, як безпечно та правильно їздити за кермом автомобіля в цю пору року.
- Опале листя на дорозі може значно погіршити зчеплення автомобіля, тому такі ділянки потрібно проїжджати дуже обережно, і без різкого гальмування.
- Також автомобіль може почати ковзати у перші хвилини випадання дощу, тому що на дорозі утворюється водяна плівка. У цих випадках теж не варто робити різкі маневри та гальмування. Останнє треба робити плавно і повільно.
- Через падіння температури до 0 градусів та великої вологості на асфальті може з'явитися тонкий шар льоду, який тяжко побачити, тому якщо ви помітили такі погодні умови, будьте обережні.
- Особливо уважним варто бути в потоці машин. На слизькій дорозі потрібно дотримуватися достатньої відстані між автомобілем попереду, щоб встигнути загальмувати.
- На мокрому асфальті радять сповільнюватися під час входження у поворот. Особливо обережним треба бути на сліпих ділянках та незнайомій дорозі.
- Щоб не втратити контроль, перед калюжею варто зменшити швидкість, щоб колеса добре зчепилися з дорожнім покриттям під час потрапляння у воду. До морозів та снігопадів варто ще поїздити на літній гумі, тому що вона має спеціальні водовідвідні канали.
- Не забувайте про протитуманні фари, промені яких покращують видимість під час поганої погоди.
- Варто бути особливо обережним у вечірню пору. Вже о 18:00 може бути темно, а в цю годину люди повертаються з роботи додому, тому на вулицях може бути дуже жвавий та хаотичний рух. Нагадаємо, що в населених пунктах діє обмеження швидкості 50 км/год.
- Перед початком поїздки перевіряйте прогноз погоди, але і будьте готові до різкої зміни погодних умов.
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