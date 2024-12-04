Регулярно перевіряйте стан шин, особливо перед тривалими поїздками або зміною сезону

Безпека на дорозі залежить від багатьох факторів, і стан шин – один із ключових. Зношений протектор значно збільшує ризик втрати контролю над автомобілем, особливо на мокрій або слизькій поверхні. Як швидко оцінити стан шин без спеціальних інструментів? Вам знадобиться лише звичайна монетка, пише Avtopilot.

Цей простий метод дозволяє перевірити глибину протектора за лічені секунди. Візьміть монетку номіналом 1 гривня і вставте її ребром в канавку протектора. Якщо монетка занурюється глибоко, то протектор в хорошому стані. Якщо ж монетку видно майже повністю, то шини дуже зношені і їх потрібно замінити.

Глибина протектора грає вирішальну роль у відведенні води при контакті шини з дорогою, забезпечуючи надійне зчеплення та запобігаючи акваплануванню. Зношені шини втрачають цю здатність, що може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.

Мінімально допустима глибина протектора в Україні – 1,6 мм для літніх шин і 4 мм для зимових. Проте, експерти рекомендують міняти шини заздалегідь, коли глибина протектора досягає 2 мм для літніх і 5 мм для зимових.

Регулярно перевіряйте стан шин, особливо перед тривалими поїздками або зміною сезону. Звертайте увагу на рівномірність зносу протектора, а також підтримуйте правильний тиск у шинах. Це сприятиме вашій безпеці на дорозі та продовжить термін служби шин.