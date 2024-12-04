Літні шини потрібно зберігати в сухому, добре провітрюваному приміщенні

З початком зимового сезону водії стикаються з важливим завданням – правильним зберіганням літніх шин. Неправильні умови зберігання можуть погіршити їх стан та скоротити термін служби. Експерти розповіли, як створити оптимальні умови для зберігання гуми, пише Avtosota.

Місце зберігання: Літні шини потрібно зберігати в сухому, добре провітрюваному приміщенні. Ідеальна температура для зберігання – від +5 до +25 градусів. Гараж чи підвал підійдуть, але важливо виключити зайву вологість та сильні перепади температур.

Уникайте сонячних променів: Пряме сонячне світло руйнує структуру гуми, тому шини не можна залишати на балконі або в інших місцях, де вони будуть схильні до ультрафіолетового випромінювання.

Правильне положення шин: Якщо шини зберігаються разом із дисками, їх можна розміщувати горизонтально, укладаючи одна на одну, або вертикально. Без дисків гуму краще підвісити на спеціальних кріпленнях, щоб уникнути деформації.

Не слід зберігати шини в умовах підвищеної вологості, поряд із джерелами тепла або хімічних речовин, які можуть пошкодити гуму. Також не рекомендується залишати покришки на свіжому повітрі.