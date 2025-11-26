Для більшості сучасних EV найкращим є рівень заряду в межах 20-80%

Батарея – найдорожчий елемент електромобіля, і її зношення напряму залежить від того, як власник заряджає автомобіль та як користується зарядом. Часто водії повторюють ті ж помилки, що й із телефонами: заряджають до 100%, розряджають до нуля і роблять це щодня. У результаті акумулятор втрачає ємність значно швидше, ніж міг би. Яких помилок не варто допускатись, пише UA.Motors.

Оптимальний діапазон роботи батареї

Для більшості сучасних акумуляторів найкращим є рівень заряду в межах 20-80%. У цьому діапазоні елементи акумулятора працюють у найбезпечніших умовах і практично не перегріваються. Саме тому багато виробників пропонують функцію встановлення ліміту заряджання – зазвичай на рівні 70-80%.

Чому заряджання до 100% шкідливе

Постійний заряд «до повного» підвищує напругу всередині осередків. Чим вища ця напруга, тим швидше ростуть кристалічні відкладення, які пошкоджують електроди. З часом це призводить до значної втрати ємності та зменшення пробігу на одному заряді. Виняток – рідкі випадки, коли 100% потрібно для далекої подорожі; щоденне ж заряджання до максимуму варто уникати.

Чому не можна розряджати електромобіль «у нуль»

Глибокий розряд шкодить не менше. Коли акумулятор опускається до критичного рівня, збільшується ризик деградації катода, а на аноді утворюються відкладення літію, що зменшують здатність батареї зберігати заряд. Оптимально вмикати зарядку, коли показник наближається до 20%.

П’ять звичок, що знищують ресурс батареї