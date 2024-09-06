Гібриди – це автівки із силовим пристроєм, який поєднує джерела енергії декількох типів

Гібридних автівок на вулицях великих і маленьких міст щороку більшає, але більшість водіїв мають про них дуже опосередковані уявлення. Насправді ж нічого складного в системі роботи таких автомобілів немає. Це автівки із силовим пристроєм, який поєднує джерела енергії декількох типів. Загалом серійно випускають лише гібриди з поєднанням бензинового (зрідка дизельного) і електричного двигунів. Під час створення переважної частини сучасних гібридів за основу взято класичний автомобіль, пише Carbazar.

Фактично гібридні авто – це перехідний варіант від класичних автівок до електромобілів. І потрібні вони доти, доки тягові батареї не вдосконалять таким чином, щоб електротяга змогла приводити автомобіль у дію без «підстраховування» звичайним бензиновим (дизельним) двигуном.

Переваги гібридних автомобілів:

плавне пересування на незначних швидкостях;

економія палива;

можливість рухатись на електротязі (за незначними винятками).

Недоліки гібридних автомобілів:

висока вартість;

недешеве обслуговування;

потреба у високоякісному сервісі.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Види гібридів

Повний гібрид (Full hybrid). Нині це найпоширеніший в Україні гібрид. У нього досить потужний двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) і хороший електропривод, які діють на колеса по черзі чи водночас. Важлива ознака повноцінного гібридного силового пристрою – це його можливість хоча б декілька кілометрів проїхати на одному лише електроприводі. Це означає, що в автівки досить містка тягова батарея, а в електродвигуна хороша потужність і є система охолодження.

Гібрид, який заряджається (Plug-in Hybrid). Це, мабуть, один із найкорисніших гібридів. Така автівка може декілька десятків кілометрів рухатися як електромобіль. Тобто, якщо підзарядити акумулятор вночі вдома, то вранці водій зможе без проблем дістатися до робочого місця на електроприводі. А якщо на роботі також є можливість підзарядки, то й додому власник такого автомобіля також поїде на електротязі. Тому найраціональніший гібрид цього типу – це автівка з великою тяговою батареєю з можливістю підзарядки від електромережі.

Для триваліших поїздок (наприклад, на вікенд за межі міста) автівка автоматично увімкне двигун внутрішнього згоряння. З технічної точки зору гібрид Plug-in – аналог повного гібрида, але коштує він набагато дорожче, бо має потужнішу батарею.

Мікрогібрид. Електропривод мікрогібридів набагато простіший, аніж в інших типів. Без сумнівів основний двигун у нього – двигун внутрішнього згоряння, а електродвигун виконує допоміжну функцію, він активується лише під час динамічних прискорень, обгонів тощо.

Мікрогібриди запасають у невеличку батарею енергію, яку отримують під час гальмувань, і витрачають її під час розгонів. Тягова батарея в мікрогібридів зовсім невелика, одного її заряду вистачить лише на декілька потужних розгонів. Заряджається вона за допомогою поповнення енергії під час гальмування й уповільнення автомобіля. Прикладами таких авто є Audi RS Q8 і Infiniti Q60.

Отже, якщо ви маєте на меті придбати гібридний автомобіль, потрібно насамперед з’ясувати, чому вам потрібен саме такий тип транспортних засобів і які можливості в кожної конкретної моделі серед тих, що вам сподобались.