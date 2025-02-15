Окрім розмірів і матеріалів, зверніть увагу на додаткові деталі, які забезпечать комфортне життя для вашого улюбленця

Папуга Кеа – це дуже активний і розумний птах, який потребує простору та спеціальних умов для комфортного життя в неволі. Правильно підібрана клітка відіграє ключову роль у підтримці його фізичного та психологічного здоров’я. Papuhy розповідає, якою має бути ідеальна клітка для Кеа.

Основні розміри клітки для папуги Кеа

Мінімальні рекомендовані розміри клітки для одного Кеа:

Ширина – 90 см;

Глибина – 75 см;

Висота – 120 см.

Такі параметри забезпечують птахові достатньо місця для розправлення крил і навіть коротких польотів усередині клітки. Однак, якщо у вас є можливість, обирайте більшу клітку. Чим більше простору у вашого Кеа, тим комфортніше йому буде.

Що повинно бути всередині клітки?

Кеа – дуже розумний і активний птах, тому для його фізичної та розумової стимуляції в клітці повинно бути місце для:

Іграшок;

Гілок для лазіння;

Канатів;

Ложечок.

Матеріали клітки: що варто врахувати

Матеріали клітки є важливим аспектом для здоров’я Кеа.

Металеві деталі у клітці – клітка повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі або покрита безпечною порошковою фарбою. Інші метали можуть виділяти токсичні речовини, небезпечні для птаха. Пластикові компоненти у клітці – пластикові частини повинні бути нетоксичними і достатньо міцними, адже Кеа має потужний дзьоб і може зруйнувати пластик.

Додаткові важливі елементи клітки

Окрім розмірів і матеріалів, зверніть увагу на додаткові деталі, які забезпечать комфортне життя для вашого улюбленця.