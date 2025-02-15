Якою має бути клітка для папуги Кеа: корисні поради
Папуга Кеа – це дуже активний і розумний птах, який потребує простору та спеціальних умов для комфортного життя в неволі. Правильно підібрана клітка відіграє ключову роль у підтримці його фізичного та психологічного здоров’я. Papuhy розповідає, якою має бути ідеальна клітка для Кеа.
Основні розміри клітки для папуги Кеа
Мінімальні рекомендовані розміри клітки для одного Кеа:
- Ширина – 90 см;
- Глибина – 75 см;
- Висота – 120 см.
Такі параметри забезпечують птахові достатньо місця для розправлення крил і навіть коротких польотів усередині клітки. Однак, якщо у вас є можливість, обирайте більшу клітку. Чим більше простору у вашого Кеа, тим комфортніше йому буде.
Що повинно бути всередині клітки?
Кеа – дуже розумний і активний птах, тому для його фізичної та розумової стимуляції в клітці повинно бути місце для:
- Іграшок;
- Гілок для лазіння;
- Канатів;
- Ложечок.
Матеріали клітки: що варто врахувати
Матеріали клітки є важливим аспектом для здоров’я Кеа.
Металеві деталі у клітці – клітка повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі або покрита безпечною порошковою фарбою. Інші метали можуть виділяти токсичні речовини, небезпечні для птаха.
Пластикові компоненти у клітці – пластикові частини повинні бути нетоксичними і достатньо міцними, адже Кеа має потужний дзьоб і може зруйнувати пластик.
Додаткові важливі елементи клітки
Окрім розмірів і матеріалів, зверніть увагу на додаткові деталі, які забезпечать комфортне життя для вашого улюбленця.
Двері: Вони повинні бути великими і надійно закриватися, щоб полегшити доступ до птаха.
Піддон для сміття: Наявність піддону полегшить прибирання.
Фіксація годівниці та поїлки: Подбайте про те, щоб годівниці та поїлки були надійно закріплені, але легко знімалися для очищення.