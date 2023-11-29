Генеральний секретар НАТО заявив, що Росія втратила у війні з Україною 300 тисяч особового складу

За оцінками НАТО, Росія втратила у війні проти України понад 300 тисяч пораненими та вбитими. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 29 листопада, під зустрічі Альянсу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

За словами Столтенберга, окрім особового складу, Росія втратила сотні літаків та тисячі танків. Втім, генсекретар НАТО вважає, що ці втрати не дають приводу сподіватись на швидке завершення війни, адже у Володимира Путіна «високий поріг толерантності до жертв». Цілі Росії в Україні, за словами генсека НАТО, не змінилися.

«Цілі Росії в Україні не змінилися. Росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагається залишити Україну в темряві та холод», – заявив Столтенберг.

Втрати з українського боку Столтенберг не озвучив, натомість наголосив на успіхах України в обороні від російських окупантів. Також Столтенберг відзначив перемогу України у боях за Київ, Херсон та Харків. Загалом українські військові змогли повернути 50% окупованих територій та посунула російський флот у Чорному морі, що може дозволити налагодити експорт українського зерна.

«Найголовніше те, що Україна заявила про себе як про суверенну, незалежну державу. Це важливе досягнення, велика перемога. Росія стає все більш залежною від Китаю у той час, коли Україна досягла прогресу, Росія відступила назад і зараз політично, військово та економічно слабша», – сказав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО також зазначив, що «Україна зараз є ближчою до НАТО, ніж коли-небудь».

«Союзники погодились, що Україна стане членом НАТО. Україна зараз є ближчою до НАТО, ніж коли-небудь», – заявив генсек Альянсу. Він підтвердив, що тривають перемовини щодо вступу України у НАТО.

«Ми говоримо про шлях України до членства в НАТО. Союзники погоджуються, що Україна стане членом. Ми представили рекомендації щодо ключових реформ в Україні. Вони включають боротьбу з корупцією, а також повагу до прав людини та прав меншин. Україна як ніколи близька до Альянсу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну на шляху до НАТО та в її боротьбі за свободу», – додав Столтенберг.

В свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до більшої координації між оборонною промисловістю України та НАТО. За словами Дмитра Кулеби, союзники мають нарощувати виробництво озброєння, щоб мати можливість більше постачати Україні боєприпасів та зброї. Кулеба наголосив, з мільйона обіцяних боєприпасів Євросоюз наразі поставив лише близько 300 тисяч.

За результатами зустрічі, Україна та НАТО погодили робочу програму на наступний рік. Вона включає енергетичну безпеку та інновації, а також взаємодію.