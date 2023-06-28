Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ і Білорусі надіслано чіткий сигнал про те, що «НАТО готове захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО». Про це повідомляє CNN.

Столтенберг заявив, що альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі і Росії, і що події, пов'язані з повстанням ПВК «Вагнер», є «внутрішніми російськими справами».

За його словами, якщо військова компанія «Вагнер» розмістить своїх найманців у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності.

Відповідаючи на запитання журналістів про проблеми безпеки, які можуть виникнути у зв'язку з перебуванням Прігожина та його загонів у Білорусі, Столтенберг заявив, що ще рано робити якісь остаточні висновки щодо цього.

До слова, раніше комітет з оборони парламенту Швеції припустив, що Росія може здійснити військовий напад на країну. Попри те, що країна-агресор сконцентрована на війні в Україні, у Швеції не виключають можливості збройного конфлікту