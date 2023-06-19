Швеція орієнтуватиметься на співпрацю з НАТО

Комітет з оборони парламенту Швеції припустив, що Росія може здійснити військовий напад на країну. Попри те, що країна-агресор сконцентрована на війні в Україні, у Швеції не виключають можливості збройного конфлікту, повідомив телеканал SVT.

За даними звіту комітету, хоч російські війська здебільшого перебувають на території України, Швеція не може виключати нападу з російського боку. На відміну від Фінляндії, яка вже має членство в НАТО, Швеція досі є кандидатом та не підлягає під статути НАТО щодо захисту союзних країн.

«Крім того, Росія ще більше знизила свій поріг для застосування військової сили та демонструє високу політичну та військову схильність до ризику. Здатність Росії проводити операції проти Швеції за допомогою військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї великої дії або ядерної зброї залишається незмінною. Росія також має можливість діяти зі спецназом», – йдеться у звіті.

В основі нової доктрини Швеції викладено прагнення країни стати членом НАТО. Раніше країна спиралася на співпрацю з країнами ЄС та північними сусідами, менше орієнтуючись на захист та озброєння.

Нагадаємо, спільно з Фінляндією Швеція подала заявку на вступ до НАТО на початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році. Попри те, що Фінляндія вже отримала членство, прийняття Швеції блокують Туреччина та Угорщина. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція виконала всі умови для отримання членства, і він сподівається, що країну приймуть до НАТО у липні на Вільнюському саміті Альянсу.