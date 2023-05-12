Швеція на момент липневого саміту у Вільнюсі, імовірно, все ще не завершить процедуру вступу

У Північноатлантичному альянсі вже почали допускати, що вето на вступ Швеції не вдасться здолати до саміту у Вільнюсі, який відбудеться в середині липня 2023 року. Про це з посиланням на джерела повідомляє Sveriges Radio, пише «Європейська правда».

Як повідомляється, журналістам стало відомо, що ключові посадовці у штаб-квартирі НАТО вже обговорюють необхідність готуватися до сценарію, що Швеція на момент саміту у Вільнюсі все ще не завершить процедуру вступу.

Після того як Фінляндія стала повноправним членом НАТО 4 квітня, союзники посилили дипломатичний тиск на Анкару і Будапешт, закликаючи ратифікувати вступ Швеції – але поки без бажаного результату.

Нагадаємо, Швеція планувала вступити до НАТО разом із Фінляндією, однак проти вступу Швеції висловилась Туреччина, яка заблокувала процес вступу, вимагаючи від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, яких вона звинувачує у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі. Попри реалістичність негативного сценарію, шанси на завершення вступу Швеції у наступний місяць залишаються.

Одним з головних факторів є вибори у Туреччині – після них, у разі перемоги Ердогана, Анкара може зняти вето і через те, що це перестане бути елементом загравання з консервативним електоратом, і через те, що у Швеції набуде чинності нове антитерористичне законодавство.

Турецька опозиція у разі перемоги на виборах обіцяла пришвидшити розгляд заявки Швеції. Останні опитування свідчать, що спільний кандидат від опозиції випереджає Ердогана на п'ять процентних пунктів.

У Стокгольмі днями заявляли, що все ще сподіваються подолати перешкоди і завершити вступ до саміту НАТО у Вільнюсі.