З інтернету видаляють відео, на якому Цемах говорить про переховування «Бука»

Після обміну полоненими між Україною і Росією, у процесі якого Україна видала Росії ключового свідка у справі про збиття літака рейсу MH17 Володимира Цемаха, з інтернету почали видаляти відео, на якому Цемах говорить про переховування російської ракетної установки «Бук», з якої збили малайзійський літак Boeing-777, що летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, повідомляє ТСН.

«А, тим часом, в інтернеті почали підчищувати YouTube-канали та акаунти, на яких вперше з'явилося відео, де Володимир Цемах зухвало зізнається, що допомагав ховати ракетну установку», – сказано в сюжеті, присвяченому вивезенню Цемаха з окупованого Донецька.

При цьому, як розповіли учасники вивезення Цемаха, бойовики також віддали наказ знищити його разом з українськими парамедиками, які приводили його до тями після переправлення з окупованої території.

«Він був не зовсім в адекватному стані, в нього якась кровотеча незначна була, і я його українською запитав: “Який у вас нормальний тиск?”. Він мене не зрозумів, і тоді я запитав російською: “Какое у вас давление нормальное?” Він сказав “Я не знаю, я не знаю”. Такий в нього стан був», – розповів парамедик Степан Сірак, зауваживши, що бойовик, ймовірно, перебував під впливом транквілізаторів.

Нагадаємо, після видачі Росії Цемах повернувся в окупований Донецьк. В Україні він став підозрюваним у справі про збиття MH17.

Під час спецоперації з вивезення Цемаха загинув український військовий розвідник Олександр Колодяжний.