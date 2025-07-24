Їх повернули під час 9 обміну полоненними в межах стамбульських домовленостей

Під час дев’ятого обміну полоненими в межах стамбульських домовленостей 23 липня в Україну повернули трьох буковинців. Військові у полоні перебували з 2023 року. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк. Військовослужбовці в полон потрапили на різних ділянках фронту.

Під час обміну в Україну повернули:

55-річного Сергія Огородника з міста Сокиряни. Він потрапив у полон в червні 2023 року на Луганщині;

43-річного Миколу Добровольського із села Стара Жадова Сторожинецької громади. Чоловік був у полоні з березня 2023 року – туди потрапив на Донеччині;

42-річного Миколу Глинського із села Кулівці Кадубовецької громади, який потрапив у полон у листопаді 2023 року на Херсонщині.

Додамо, що 23 липня Україна та Росія провели дев'ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Повернені воїни захищали державний суверенітет на різних напрямках фронту, багато з них пробули в полоні понад три роки.

Головне управління розвідки додало, що серед визволених – військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити також і офіцерів.