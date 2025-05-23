23 травня 2025 року між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у пʼятницю, 23 травня, з Росії в Україну повернули двох солдатів із Рівненщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Захисники з Рівненського та Дубенського районів. Одному 33 роки, іншому – 29», – написав Олександр Коваль у Telegram.

Водночас детальнішої інформації про звільнених воїнів у Рівненській ОВА наразі не розголошують.

Додамо, що 23 травня відбулася частина великого обміну полоненими «1000 на 1000», про який Україна та Росія домовилися під час перемовин у Стамбулі. Так, додому вже повернулися 390 українців. Попередньо відомо, що це бійці курського та харківського напрямків.