19 березня 2025 року між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у середу, 19 березня, з Росії в Україну повернули двох захисників із Волині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

«Серед звільнених захисників сьогодні – Роман Мояк із Володимира та Олександр Дмитрук із Камінь-Каширського району. Після важких випробувань наші воїни нарешті на українській землі», – написав Іван Рудницький у Telegram.

Водночас детальнішої інформації про звільнених воїнів у Волинській ОВА не розголошують.

Нагадаємо, що 19 березня Україна повернула з російського полону 175 військовослужбовців. Ще 22 захисники повертаються додому поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.