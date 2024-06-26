З російського полону повернули шістьох військовослужбовців з Хмельниччини
Черговий обмін полоненими відбувся 25 червня
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Під час чергового обміну полоненими 25 червня з Росії в Україну повернули шістьох військовослужбовців з Хмельниччини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Сьогодні ще 90 наших людей повернули додому з російського полону. Серед звільнених 6 захисників із Хмельниччини. Радіємо поверненню разом з родинами наших воїнів», – написав Сергій Тюрін у Facebook.
У пресслужбі Хмельницької ОВА зазначили ZAXID.NET, що не можуть розголошувати інформацію про звільнених полонених.
Додамо, що 25 червня з російського полону в Україну повернули 90 військових, серед яких: захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.