5 лютого відбувся черговий обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у середу, 5 лютого, з Росії в Україну повернули трьох захисників із Хмельниччини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Серед звільнених – троє наших земляків, військовослужбовців із Хмельницького району», – зазначив Сергій Тюрін.

Водночас детальнішої інформації про звільнених воїнів у Хмельницької ОВА не розголошують.

Зазначимо, що у межах обміну 5 лютого додому повернулися 150 солдатів, сержантів та офіцерів. Деякі з них перебували у російському полоні протягом двох років. Президент Володимир Зеленський розповів, що це воїни Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці та поліцейський. Серед захисників є такі, які перебувають у важкому стані.