5 лютого 2025 року відбувся обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у середу, 5 лютого, з Росії в Україну повернули двох військовослужбовців із Волині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

«З російського полону повернувся прикордонник Віктор Мальчевський, який народився та навчався у Луцьку. Захисник Маріуполя та Азовсталі, перебував у полоні з весни 2022 року. Також серед звільнених – волинянин Микола Мельник, 1967 року народження, житель села Датинь Ковельського району. Перебував у полоні з березня 2022 року», – зауважив Іван Рудницький.

Зазначимо, що у межах обміну 5 лютого додому повернулися 150 солдатів, сержантів та офіцерів. Деякі з них перебували у російському полоні протягом двох років. Президент Володимир Зеленський розповів, що це воїни Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці та поліцейський. Серед захисників є такі, які перебувають у важкому стані.