23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у середу, 23 липня, з Росії в Україну повернули чотирьох військовослужбовців з Волині. Серед звільнених бійців – поранені та важкохворі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Віталій Березнюк, 1980 року народження, мешканець села Мостище Камінь-Каширського району;

Анатолій Дерлюк, 1983 року народження, мешканець селища Маневичі Камінь-Каширського району;

Володимир Киндюк, 1984 року народження, з міста Луцьк;

Микола Павляшик, 1970 року народження, з села Личини Камінь-Каширського району.

Додамо, що 23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими у межах виконання домовленостей, досягнутих під час другого раунду прямих перемовин у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1000 людей.