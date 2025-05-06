За посередництва ОАЕ 6 травня Україна повернула 205 захисників

Серед 205 військовополонених, повернутих в Україну під час обміну 6 травня, п’ятеро закарпатців. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Закарпатці Василь Шимон, Богдан Глушман, Юрій Зинич, Володимир Масюк, Михайло Молдавчук. Вітаємо наших незламних героїв вдома», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

Як розповіла ZAXID.NET керівниця регіонального представництва Асоціації сектору безпеки та оборони України Власта Рейпаші, серед звільнених закарпатців – військовослужбовці ДПСУ, ТрО та інших підрозділів Сухопутних військ України.

Нагадаємо, за посередництва ОАЕ 6 травня Україна повернула 205 захисників, які виконували завдання на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також обороняли Маріуполь.

Це вже 64 обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та Росією. Загалом додому вдалося повернути 4757 українців.